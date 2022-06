Vídeo: Mulher furta bolsa de idosa durante missa e é gravada por câmera

Uma mulher foi flagrada furtando a bolsa de uma idosa que assistia à missa na Paróquia Imaculado Coração de Maria, em Águas Claras, no domingo (19). Com informações do “Metrópoles”.

Imagens das câmeras de segurança da igreja mostram o momento em que a criminosa se aproxima do local onde a vítima rezava, pega a bolsa que estava em um banco e sai da paróquia em seguida.





A vítima registrou um boletim de ocorrência na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul). A Polícia Civil do DF (PCDF) trabalha para identificar a criminosa.