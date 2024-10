Vídeo: mulher escorrega e fica pendurada em janela do 15º andar de prédio

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2024 - 11:36 Para compartilhar:

Uma mulher escorregou enquanto limpava uma janela e ficou pendurada no 15º andar de um prédio por quase cinco minutos no Guarujá (SP) – cidade no litoral do estado a cerca de 100 quilômetros da capital paulista – na terça-feira, 15. As imagens do ocorrido viralizaram nas redes sociais durante esta quinta-feira, 17.

A mulher foi resgatada por vizinhos após gritar por socorro

Na gravação, é possível notar o momento em que a mulher se segura na janela com as mãos e tenta se estabilizar com os pés no andar de baixo. Ainda, dá para ouvi-la gritando por socorro. A situação durou aproximadamente cinco minutos.

Posteriormente, vizinhos que ouviram os pedidos de ajuda resgataram a mulher pela janela do apartamento.

Com a viralização do vídeo que mostra a mulher pendurada, usuários do X (antigo Twitter) comentaram sobre o ocorrido. “Deus me livre, só ela sabe o desespero nesse momento”, pontuou um internauta. “Por mim as janelas ficam puro pó pelo lado de fora, jamais eu me arriscaria e muito menos colocaria outra pessoa pra fazer”, escreveu um perfil.