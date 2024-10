Vídeo: mulher enfrenta comitiva de Pablo Marçal na rua: ‘Falsificador, vai ser preso!’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2024 - 16:09 Para compartilhar:

Circula nas redes o vídeo abaixo em que uma mulher enfrenta sozinha a comitiva, predominantemente masculina, do candidato a prefeito Pablo Marçal (PRTB). Com o dedo apontado para o rosto do autoproclamando ex-coach, a mulher o chamou de falsificador de documentos, uma alusão ao atestado falso que Marçal compartilhou na última sexta-feira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vinicios Betiol (@vinicios_betiol)



Vários membros da comitiva responderam a mulher aos gritos, mas não houve violência física. Marçal se limitou a fazer com a mão direita (sem o gesso) o gesto que criou para identificar sua candidatura.

A mulher, por sua vez, usa a mão direita para fazer um gesto obsceno, num momento em que ela e os seguidores do ex-coach trocam acusações e palavrões.