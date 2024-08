Vídeo: mulher é salva após prender braço em moedor de cana-de-açúcar

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/08/2024 - 13:39 Para compartilhar:

Uma mulher teve que ser resgatada após parte de sua jaqueta se prender em um moedor de cana de açúcar na cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, no dia 14 de agosto. Imagens de câmeras de segurança viralizaram nas redes sociais durante esta semana e mostram a vítima sendo arremessada no chão com a força do aparelho.

Confira o vídeo:

🇻🇳 A woman in Vietnam was incredibly flipped over after her jacket got caught in a mechanical sugarcane juicer. pic.twitter.com/CZ38TWwS8s — Total Randomness (@Totalrandome) August 27, 2024

Na gravação, é possível notar o momento em que uma parte do casaco de uma mulher se prende a uma máquina de moer cana que está girando. A força do aparelho é capaz de enrolar as roupas da vítima e arremessá-la no chão.

Posteriormente, um homem que presenciou a cena percebeu o que estava acontecendo e desligou a máquina. De acordo com o “New York Post”, a mulher não teve ferimentos sérios.