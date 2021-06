Vídeo: Mulher é roubada por suposta moradora de rua disfarçada

Uma mulher foi assaltada na terça-feira (22) por uma criminosa supostamente disfarçada de pessoa em situação de rua, em Higienópolis, em São Paulo (SP). Câmeras de segurança flagraram o momento em que a suposta moradora de rua, encostada em uma banca de jornal, observa a vítima chegando, vai até ela, a ameaça e rouba a bolsa. As informações são do G1.

De acordo com moradores do Conselho de Segurança de Higienópolis/Pacaembu, a cena aconteceu na esquina da Alameda Barros com a Avenida Angélica. Ainda segundo a vizinhança, a assaltante não aparenta ser uma pessoa em situação de rua, como as que circulam diariamente na região.

Conforme apurado pelo G1, outros dois homens, um usando máscara e moletom preto com touca e outro com cobertor, são vistos nas imagens e podem estar envolvidos na ação, dando cobertura.

“Está todo mundo assustado, porque eles parecem agir em bando. No vídeo a gente consegue ver outros deles, que parecem agir com a mulher, dando cobertura e cercando a moça. Ninguém quer andar pelas ruas com medo de assalto desse tipo. Depois desse episódio, o medo deve piorar”, disse ao G1 Silvano Silva Santana, zelador do prédio ao lado da banca de jornal onde a ação aconteceu. “

Em nota ao G1, a Secretaria de Segurança Pública de SP (SSP) informou que a Polícia Civil não localizou nenhum boletim de ocorrência sobre o roubo datado de terça-feira (22). A SSP ressalta ainda que o registro é “imprescindível para a devida apuração dos fatos e prisão dos criminosos”.

De acordo com a secretaria, o policiamento ostensivo e preventivo, realizado pela 2ª Cia do 13º Batalhão da PM, será reforçado na região. “De janeiro a maio deste ano, a PM prendeu ou apreendeu 85 suspeitos na região”, informou a SSP.

