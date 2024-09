Vídeo: mulher é resgatada após passar duas horas estrangulada por cobra gigante

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/09/2024 - 10:08 Para compartilhar:

Uma mulher passou quase duas horas sendo ‘abraçada’ por uma cobra píton gigante até a chegada do resgate. Arom Arunroj, de 64 anos, foi surpreendida pela serpente enquanto cozinhava em sua casa localizada em Samut Prakan, província que fica ao sul de Bangkok, na Tailândia. Ela chegou a ser mordida pela cobra na região da coxa.

No vídeo gravado pelos serviços de emergência, é possível ver Arom no chão com a cobra enrolada na cintura. Assista abaixo:

Em entrevista à imprensa local, a mulher disse ter sentido uma dor inesperada na perna e, quando olhou para o local, viu a serpente — de cerca de 20 kg e 4 metros de comprimento. Após gritar por ajuda e não ser ouvida, Arom tentou lugar com a cobra para afastá-la de seus órgãos vitais. Após mais de uma hora e meia, um vizinho ouviu os gritos e chamou a emergência.

“Ela provavelmente já estava sendo estrangulada há algum tempo, pois estava pálida. Era uma píton, uma grande. Vi uma marca de mordida na perna dela”, disse o sargento da polícia Anusorn Wongmali Anusorn, que contou ter arrombado a porta da casa ao chegar ao local.

Uma fundação de resgate de animais chamada She Poh Tek Tung foi chamada para conter o animal e colocá-lo sob proteção. Já Arom Arunroj foi imediatamente levada a um hospital e não corre risco de vida.