Vídeo: Mulher é presa após furtar carrinho elétrico de brinquedo em Goiás

Uma câmera de segurança registrou o momento em que duas mulheres furtaram no domingo (29) um carrinho elétrico de brinquedo, que imitava o modelo McLaren, do Parque Ipiranga, em Anápolis, Goiás. Apenas uma delas foi localizada e presa até o momento. As informações são do R7.

No vídeo, divulgado pelo canal no YouTube Metrópoles, é possível ver as duas mulheres com duas crianças que estavam usando o brinquedo. Elas se afastaram do parque e foram em direção ao estacionamento.





Nesse momento, uma delas pegou as crianças no colo enquanto a outra levava o carrinho elétrico.

A Polícia Militar informou que recebeu uma notícia-crime sobre o furto e, depois de analisar as imagens, localizou uma das mulheres na sua residência no bairro Leblon, na região leste da cidade.

O carrinho também foi encontrado na casa da suspeita.

Como ela não tinha a nota fiscal para comprovar a origem do brinquedo, foi detida e deve responder pelo crime de furto.

O carrinho elétrico foi apreendido e, na sequência, devolvido ao parque.