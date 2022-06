Vídeo: Mulher é flagrada agredindo cadela em condomínio de alto padrão, em Sorocaba

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que uma cadela foi agredida por uma mulher em um condomínio de alto padrão, localizado na zona norte de Sorocaba (SP). O flagrante ocorreu na noite de segunda-feira (13). As informações são do G1.

No vídeo, divulgado pelo perfil no Facebook Jornal Cruzeiro do Sul, é possível ver a mulher agredindo a cachorra com socos, chutes e empurrões. O animal então latiu de dor.





O G1 apurou que a cadela é filhote e é agredida desde que chegou na residência. Os tutores dela também têm outros cães.

A Polícia Militar esteve no local, mas, como não houve flagrante, a cadela não foi retirada da residência. Os tutores negaram as agressões e acusações de maus-tratos.

A Comissão da Defesa do Animal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Sorocaba informou que recebeu a notícia-crime e segue acompanhando o caso.

Já a Polícia Militar informou por meio de nota que registrou um boletim de ocorrência. “Tendo em vista o fato da residência estar fechada, a formalização da notícia do eventual crime foi encaminhada à delegacia responsável pela área, bem como à Polícia Ambiental, visando averiguação dos fatos e demais providências cabíveis. Referente à retirada dos animais da residência, será analisada por outros órgãos”, finalizou.