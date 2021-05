Vídeo: Mulher é atropelada ao deixar concessionária com moto nova

Uma mulher da cidade de Formosa, em Goiás, foi atropelada na última quarta-feira (26) segundos após deixar uma concessionária com sua nova motocicleta.

O vendedor do estabelecimento estava gravando um vídeo da cliente saindo da loja com sua Biz de 110 cilindradas, quando um carro surgiu e atropelou a motociclista.

No vídeo, é possível ouvir o som alto da tentativa de frear do motorista, mas não foi o suficiente para evitar o choque com a moto. O vendedor parou de fazer o registro para auxiliar a vítima no resgate.

De acordo com a TV Anhanguera, a mulher foi socorrida por uma unidade móvel de emergência. Segundo o UOL, o estado de saúde dela não foi informado.

