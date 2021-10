Vídeo: Mulher é agredida por policial militar durante abordagem em Curitiba

Um policial militar imobilizou e agrediu uma mulher durante uma abordagem na noite da última sexta-feira (22) em Curitiba, no Estado do Paraná. A mulher foi jogada no chão e o policial bateu com sua boina na cabeça dela. As informações são do G1.

Instagram will load in the frontend.

Stephany Rodrigues é dona de uma hamburgueria que foi fechada por estar com a ocupação acima do permitido em decreto municipal, e por não oferecer álcool em gel. O local foi multado em R$ 30 mil.

Depois disso, a vítima afirmou ter visto os policiais tirarem a força um rapaz de dentro da sua própria casa. A PM relata que ele desacatou os agentes enquanto fumava narguilé.

Foi nesse momento que a discussão começou, Stephany se aproximou filmando a ação dos policiais e dizendo que “tinham passado dos limites”. Ao ter o seu celular jogado no chão por um dos policiais, ela começa a xingá-los.

O militar responsável pela operação, capitão Ronaldo Goulart, afirma que a mulher deu um tapa no rosto de um dos policiais após receber voz de prisão por desacato. E que a atitude do agente foi “instintiva” já que ele estava “sendo ofendido, agredido fisicamente e na tentativa de ser mordido” e a medida tomada por ele foi a menos lesiva.

O capitão também relata que os ferimentos no rosto de Stephany foram causados por ela ao ficar se debatendo no chão.

Stephany Rodrigues foi levada para o Fórum da Cidade Industrial de Curitiba onde assinou o termo circunstanciado por desacato. O Comando da Polícia Militar disse que irá apurar as circunstâncias da ocorrência.

Saiba mais