Vídeo: Mulher com corpo em chamas é socorrida em prédio de ES

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que uma mulher tem o corpo incendiado em um condomínio na cidade de Serra, no Espírito Santo. Por volta das 19h, desta segunda-feira (10), a mulher aparece próximo à porta de vidro do prédio com o corpo já coberto pelas chamas. As informações são do jornal A Gazeta.

Uma mulher de camisa azul que estava do lado de fora do prédio consegue abrir a porta do hall de entrada e agarra a mulher na tentativa de apagar as chamas. A calça dela chega a pegar fogo também. Outros dois homens também tentam abafar as chamas e usam uma toalha para apagar o fogo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado logo em seguida. A mulher foi encaminhada ao Hospital Dr. Jayme dos Santos Neves.

De acordo com a Polícia Civil, as primeiras informações do caso indicam que houve uma briga entre duas mulheres, que moram juntas no condomínio. Elas teriam discutido e atearam fogo uma na outra.

