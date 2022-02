Vídeo: Mulher ataca vítima com tesouradas no meio da rua

Uma mulher atacou outra com uma tesoura em uma rua de Abaetetuba (PA), na terça-feira (8). Câmeras de segurança registraram o momento em que a agressora surpreende a vítima na calçada já com tapas e socos. As informações são do G1.

Nas imagens, é possível ver uma outra mulher, que acompanhava a vítima, assustada com o ataque. A agressora usou a tesoura para cortar os cabelos da vítima. Durante o ataque, algumas pessoas chegaram a se aproximar, mas não contiveram a agressora.

Tempo depois, dois homens se aproximaram e conseguiram separar as mulheres. A agressora foi embora em seguida.

De acordo com a Polícia Civil, nenhum registro sobre o caso foi feito. Segundo o G1, ninguém soube informar o que motivou a cena de violência.

