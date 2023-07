VÍDEO: Mulher arrasta ativista pelos cabelos para impedi-la de bloquear o trânsito

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/07/2023 - 5:38 Compartilhe

Uma mulher na Alemanha foi apelidada de “loira brutal” pela mídia europeia depois que ela arrastou pelos cabelos uma ativista da mudança climática de bloquear o tráfego.

O vídeo mostrava uma mulher gritando com uma manifestante da mudança climática para “se levantar” do bloqueio de uma estrada em Bottrop, na Alemanha, de acordo com um vídeo postado por um grupo ativista. Em seguida, a mulher agarrou a ativista pelos cabelos e a arrastou para a beira da estrada. Quando a menina voltou para bloquear a estrada, a alemã a arrastou pelos cabelos pela segunda vez.

+ Herdeira da Disney é presa durante protesto contra uso de jatos particulares

A polícia disse que estava analisando vídeos e fotos do incidente para determinar se um processo criminal era necessário contra aqueles que arrastaram os manifestantes para fora da estrada. Eles também disseram que os ativistas climáticos foram levados sob custódia.

Ativistas climáticos da Geração Letzte – “A Última Geração” – que postaram o vídeo da “loira brutal”, têm realizado protestos que testaram a paciência do público na Alemanha. Numerosos vídeos publicados na conta do Twitter do grupo mostraram motoristas furiosos saindo de seus veículos para gritar, repreender e remover à força os ativistas.

Achtung Gewalt: Von der Straße gezerrt & an den Haaren weggezogen! ❓ Sind wir diejenigen, gegen die sich gerichtet werden sollte, wenn wir uns friedlich auf die Straßen setzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Zivilisation in der Klimakatastrophe versinken wird? 1/3 pic.twitter.com/I0rnq4eDTF — Letzte Generation (@AufstandLastGen) July 14, 2023

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias