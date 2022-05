VÍDEO: Mulher armada com faca invade UPA e ameaça funcionários e pacientes

Uma mulher de 25 anos acabou detida pela Polícia Militar no domingo (22), após ter invadido uma UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) na zona norte de Macapá, capital do Amapá. As informações são do g1.

Ela estava armada com uma faca e, segundo a reportagem, testemunhas afirmaram que ela estava muito exaltada à procura de um homem que estava sendo atendido no local.





Pacientes, acompanhantes e funcionários da UPA ficaram assustados com a mulher, e ela teria ameaçado quem se aproximasse dela, porque ela não conseguia falar com o homem que procurava.

Ainda de acordo com o g1, policiais militares chegaram ao local e conseguiram convencê-la a entregar a arma. Ninguém ficou ferido e ela foi apresentada à Polícia Civil.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, por meio de nota, que a mulher era acompanhante de uma vítima de um acidente automobilístico que era atendida no local, e que ela demonstrava sinais de embriaguez, sendo agressiva e dificultando o trabalho da equipe, assim como outras pessoas que estavam com ela.

Veja o vídeo abaixo.