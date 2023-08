Vídeo: motorista é parado pela polícia ao dirigir com touro enorme no banco do passageiro

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/08/2023 - 16:19 Compartilhe

A polícia da cidade de Norfolk, no Nebraska (EUA), parou o motorista Lee Meyer na manhã de quarta-feira, 30, que dirigia um veículo sedã com um touro enorme no banco do passageiro.

Nebraska police pull over man with a Watusi bull riding in the passenger’s seat https://t.co/UpzcijbjVN pic.twitter.com/PdQPSt6Kkj — philip lewis (@Phil_Lewis_) August 30, 2023

O que aconteceu:

“Os policiais receberam uma ligação referindo-se a um carro entrando na cidade que continha uma vaca. Eles pensaram que fosse um bezerro, algo pequeno ou algo que realmente caberia dentro do veículo”, informou o capitão de polícia Chad Reiman;

Para conseguir acomodar o touro, o homem teve de arrancar o teto sobre o banco do passageiro;

Lee Meyer foi multado e impedido de seguir viagem.

