Vídeo: motorista abandona ônibus com passageiros na Avenida Brasil

Um motorista abandonou um ônibus cheio de passageiros na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, na noite da quarta-feira, 26.

Entenda

Motorista afirmou que tomou a atitude pois estava sendo hostilizado pelos passageiros;

Ele pegou uma carona em um outro ônibus que vinha atrás;

Passageiro gravou vídeo surpreso com o acontecimento.

O condutor dirigia o ônibus da linha 397 Campo Grande-Candelária. Na parte da cena que foi gravada, é possível ver o motorista acenando para os passageiros e embarcando em um outro ônibus.

“O motorista saiu do ônibus, deu tchau, e subiu no outro ônibus”, narrou um passageiro.

Motorista abandona ônibus lotado na Avenida Brasil e vai embora em outro. pic.twitter.com/znhj0L84Lw — Penha News RJ 2.0 (@PenhaNewsRJ) July 27, 2023

Em nota a Rio ônibus, que representa as empresas de transporte rodoviário da cidade, afirmou que a atitude “não condiz com as instruções dadas aos profissionais do setor”.

Já a Secretaria Municipal dos Transportes afirmou que vai pedir esclarecimentos ao consórcio responsável.

