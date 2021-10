Vídeo: Motor de avião pega fogo após colidir com pássaro

No último sábado (02), um dos motores da aeronave da companhia norte-americana Spirit pegou fogo após ser atingido por um pássaro antes de decolar. O avião precisou ser evacuado logo após a colisão.

No momento do incidente, o avião decolava do Aeroporto Internacional de Atlantic City, em Atlanta, com destino a Fort Lauderdale, também nos Estados Unidos. De acordo com o jornal New York Post, os 102 viajantes e os sete tripulantes foram rapidamente retirados da aeronave.

Segundo o porta-voz da companhia aérea, não houve registro de feridos. “O piloto freou com segurança e parou o avião, após ter recebido a informação de danos no motor. Ele ordenou a evacuação de acordo com nossos procedimentos padrão”, disse o porta-voz da Spirit ao New York Post.

Uma passageira conseguiu registrar o momento em que o motor atingido pegava fogo. No fundo do vídeo, é possível perceber o desespero dos passageiros e ouvir o choro de uma criança.

