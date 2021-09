Vídeo: Motoqueiro perde o controle após dar um ‘grau’ e morre ao bater contra muro

Um motociclista perdeu o controle da moto e morreu ao bater contra um muro, em São Luís (MA), no sábado (11). O acidente aconteceu após o jovem empinar a moto para andar somente com a roda traseira. Câmeras de segurança da rua flagraram a ação. As informações são do G1.

Nas imagens é possível ver que após empinar a moto, o jovem perde o controle, sai da pista, e acaba colidindo com o muro de uma casa.

O homem morreu no local. Segundo o G1, o muro da casa ficou destruído, mas não houve outros feridos.

