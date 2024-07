Vídeo: motocicletas colidem de frente no Rio de Janeiro e pilotos são arremessados

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2024 - 15:54 Para compartilhar:

Duas motocicletas colidiram de frente na Rua São José, em Barra Mansa (RJ) – cidade que fica a cerca de 140 quilômetros de distância da capital fluminense – durante a noite desta quarta-feira, 24. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que os dois veículos batem e arremessam os condutores.

Confira o vídeo:

Sem Mais informações ! pic.twitter.com/NPz1uGp361 — TENDÊNCIA RIO 🚨 (@Tendencia_Rio) July 25, 2024

Na gravação, é possível notar o momento em que as duas motocicletas colidem frontalmente e arremessam os condutores. Ainda, dá para ouvir o barulho da batida e pessoas ao redor se assustando com o ocorrido.

O site IstoÉ tentou contato com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para obter mais informações em relação ao caso, mas não recebeu resposta até o momento de publicação desta notícia. O texto será atualizado em caso de retorno.