Vídeo: Motocicleta pega fogo enquanto era abastecida em posto no Ceará

Uma motocicleta pegou fogo enquanto era abastecida em um posto de combustível na cidade de Granja (CE), no domingo (17). Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o motociclista desce da moto que logo em seguida pega fogo. Não houve feridos. As informações são do G1.

As chamas foram apagadas por um frentista. De acordo com o funcionário, o motociclista fazia parte de um grupo que fazia trilha e retornava de Bitupitá, no Litoral-Oeste do Ceará.

Pelas imagens, é possível ver que o fogo consumiu rápido o veículo, mas não atingiu a bomba do combustível. Depois de alguns minutos, o incêndio foi controlado pelo frentista com uso do extintor de incêndio.

