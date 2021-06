Vídeo: Motoboy sai ileso após ficar embaixo de ônibus

O motoboy Vitor Rogério dos Santos Rocha, de 22 anos, saiu ileso após parar com a moto embaixo de um ônibus em um acidente em Ourinhos, interior de São Paulo, no último dia 15. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento do impacto.

Em entrevista ao G1, o motoboy conta que a mochila térmica o ajudou a não se ferir gravemente, já que ela ficou prensada entre seu corpo e o veículo.

“Quando o pneu da moto escorregou na pintura de solo e vi que, além de não parar, ia cair, ainda não sabia que estava vindo um ônibus. Era pra ser apenas uma queda simples. Quando me deparei com o ônibus em movimento, logo pensei: ‘Pronto, morri!’. A caixa de entrega prensou embaixo do ônibus e me ajudou”, contou o jovem.

O motorista do ônibus parou quase imediatamente após a colisão e desceu para ver a situação do motociclista. “Não consegui falar nada quando o motorista me achou na frente do ônibus e perguntou como eu estava. Se o ônibus não tivesse parado naquele momento, a roda dianteira teria passado sobre mim. Com certeza, ganhei uma segunda chance na vida”, afirmou ao G1.

De acordo com o jovem, que também trabalha como repositor em um mercado, ele deve voltar a trabalhar como motoboy quando consertar a moto.

