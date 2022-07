Vídeo: motoboy é humilhado por clientes por causa de atraso em pedido

O entregador de refeições Jackson Adelino, de Maceió, relatou ter sido humilhado no domingo passado (10) por duas clientes do restaurante em que trabalha.

Segundo o entregador, as mulheres reclamaram, aos berros, do atraso do pedido. Elas ainda jogaram a comida na bolsa térmica usada por Adelino para fazer as entregas.

Em entrevista à TV Pajuçara, o entregador explicou que o pedido foi feito por volta das 15h, fim do horário de almoço, e atrasou. “A gente encerra às 15h, mas deu um atraso na produção e cheguei no local às 15h40”, afirmou.

“A mulher colocou a cabeça na janela, no 3º andar, e jogou a chave, avisando que (a trava do portão) estava quebrada, pedindo para eu abrir e subir. Quando entreguei, ela perguntou de um produto que não tinha na nota dela”, acrescentou o trabalhador.

“Ela disse que ia um refrigerante na comanda, mas eu vi que não ia. Eu mostrei, só que ela questionou, disse que ligou para o estabelecimento e que a atendente avisou que vinha o refrigerante”, continuou.

O entregador afirmou que, nesse momento, entrou em contato com a atendente do estabelecimento e foi orientado a comprar a bebida para as clientes. Porém, mãe e filha já estariam alteradas e deram início aos xingamentos contra o trabalhador. A funcionária do restaurante ouviu a confusão pelo telefone.



Para comprovar que estava sendo maltratado pelas clientes, Adelino começou a gravar a confusão. “Percebi que ela ia perder a razão e comecei a gravar o vídeo”, disse o entregador”, disse.

As imagens mostram as clientes saindo do apartamento e jogando a refeição em cima da bolsa térmica do entregador. Na sequência, elas chamam o entregador de vagabundo e batem a porta com força.

Para Adelino, as clientes agiram dessa maneira por se acharem superiores. “Elas podem ter status melhor que eu, morar em condomínio, ter isso ou aquilo. Mas no fim de tudo, quando morrer, vai para o mesmo chão que eu”, finalizou.

(*) Da redação da Menu