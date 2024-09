Vídeo mostra últimos momentos de Igor Peretto, empresário de SP morto após descobrir traição

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/09/2024 - 12:01 Para compartilhar:

Imagens do circuito de câmeras de monitoramento do prédio onde o empresário Igor Peretto, de 27 anos, foi morto no dia 31 de agosto, em Praia Grande (SP), viralizaram nas redes sociais. A vítima teria sido assassinada a facadas pelo sócio e cunhado, Mario Vitorino, após confrontá-lo sobre uma relação extraconjugal que o homem tinha com a sua esposa, Rafaela Costa.

Nas imagens, é possível ver Rafaela chegando ao prédio acompanhada por Marcelly Peretto, irmã de Igor e esposa de Mario, durante a madrugada. Posteriormente, a esposa da vítima deixa o local antes de a vítima chegar com o cunhado.

Confira o vídeo:

Imagens das câmeras de segurança do condomínio onde Igor Peretto foi assassinado (Crédito: Reprodução/Redes Sociais)

No primeiro momento, Rafaela chega ao apartamento de Marcelly por volta das 4h30, acompanhada pela irmã de Igor. No elevador, é possível notar as duas se aproximando. Em uma entrevista ao “Cidade Alerta”,da TV Record, a esposa da vítima relatou que trocou beijos com a amiga. “No dia, aconteceu. Foi a primeira vez”, pontuou a viúva.

A mulher é vista minutos depois descendo de elevador enquanto mexe no celular e entrando em seu carro. Rafaela alega que deixou o apartamento antes da dupla chegar, após Mario dizer por mensagens que Igor havia descoberto a relação entre os dois. De acordo com a viúva, apesar de estarem “separados”, a vítima já tinha dito a ela que a mataria caso descobrisse uma traição.

Depois, Igor chega ao local com Mario e, nas gravações, a vítima confronta o homem antes de entrarem no apartamento. A dinâmica do crime ainda não foi esclarecida pelas autoridades. O empresário foi encontrado morto com mais de 20 facadas após a síndica do condomínio acionar a Polícia Militar por ter ouvido uma briga durante a noite.

Os registros feitos pelo circuito de câmeras mostram Marcelly e Mario descendo para a garagem e entrando em um veículo. O carro foi encontrado no dia 5 de setembro em Pindamonhangaba (SP). Dentro do automóvel, a perícia encontrou vestígios de sangue.

Marcelly e Rafaela foram presas por suspeita de envolvimento no crime na sexta-feira, 6. Mario ainda está foragido.