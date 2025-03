Vídeo mostra reação da embaixadora da Ucrania durante encontro entre Trump e Zelenski

A reação da embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos, Oksana Markarova, chamou atenção durante o bate-boca entre os presidentes Donald Trump e Volodimir Zelenski. Vídeo da agência de notícias Reuters mostra a diplomata a fechar os olhos, baixar a cabeça e sacudir para os lados em negativa.

As imagens repercutiram nas redes sociais, em que internautas destacaram o aparente desespero de Markarova. Uma única publicação com o vídeo ultrapassou mais de 9 milhões de visualizações. “Alguém abrace esta mulher. O trabalho dela é impossível, diz ujma das respostas mais curtidas.

Ao fundo do vídeo, é possível ouvir o momento em que o presidente Trump e Zelenski falam ao mesmo tempo, em uma tentativa de sobrepor suas vozes, em um momento tenso da coletiva de imprensa realizada pelos dois no Salão Oval da Casa Branca na sexta-feira, 28.

The reaction of Ukraine’s Ambassador to the US, Oksana Markarova, during the heated exchange between Trump and Zelenskiy. pic.twitter.com/OA8UJlEHRc

— annmarie hordern (@annmarie) February 28, 2025