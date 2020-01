ROMA, 14 JAN (ANSA) – Imagens exclusivas de uma câmera de segurança revelam que o avião ucraniano com 176 pessoas a bordo abatido por engano pelo Irã no último dia 8 de janeiro foi atingido por dois mísseis, disparados com um intervalo de 30 segundos, informou o jornal americano “The New York Times” nesta terça-feira (14). (ANSA)