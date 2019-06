Vídeo mostra mulher agredindo Neymar: “Você me agrediu ontem”

Um vídeo de pouco mais de 1 minuto de Neymar e Najila Mendes, a mulher que acusa o jogador de estupro, tendo uma discussão no quarto do hotel onde se encontraram em Paris, no último mês, viralizou nas redes sociais noite dessa quarta-feira (5).

As imagens mostram a mulher afirmando: “Eu vou te bater. Sabe por quê? Porque você me agrediu ontem e me deixou aqui sozinha”. O atleta rebate: “Calma, calma”.

A defesa de Najila Mendes afirma que a íntegra do vídeo tem cerca de 7 minutos e que não comentaria sobre o trecho vazado.

Assista ao vídeo da agressão abaixo: