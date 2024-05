Vídeo mostra motorista do Porsche com voz ‘pastosa’ momentos antes do acidente

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/05/2024 - 10:53 Para compartilhar:

O empresário Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, condutor da Porsche que colidiu com o carro de Ornaldo Silva, de 52, motorista de aplicativo que morreu no acidente, em 31 de março, na Avenida Salim Farah Maluf – zona leste da capital paulista – foi filmado por amigos momentos antes da batida com a voz alterada.

Nas imagens, o dono da Porsche já está dentro do veículo e aparenta estar embriagado. Às autoridades, Sastre negou que tivesse consumido bebidas alcoólicas antes de dirigir e alegou que não percebeu que estava tão rápido.

Confira o vídeo:

Vídeo mostra motorista de Porsche com sinais de embriaguez antes de acidente que matou homem pic.twitter.com/PtdUBv9m0x — AM POST (@portalampost) May 15, 2024

Na gravação, a namorada do empresário, Giovanna Pinheiro da Silva, aparece segurando a mão de Sastre enquanto ele está sentado no banco da Porsche. “Vamos jogar sinuca”, afirma o homem, com a voz alterada. Os amigos riem e questionam: “Vamos o que, Fernando?”.

O dono da Porsche repete que deseja jogar sinuca e os amigos continuam rindo. Posteriormente, Giovanna afirma que não irá com ele no carro. “Você vai sozinho. Tchau, vou embora com eles”, exclama a mulher, antes do empresário fechar a porta do veículo.

Marcus Rocha, amigo de Sastre, relatou em depoimento à Polícia Civil que o motorista consumiu bebidas alcoólicas em um restaurante e não notou se o empresário bebeu na casa de pôquer posteriormente, por estarem em mesas distintas.

Fernando Sastre foi preso e encaminhado à Penitenciária de Tremembé, no estado de São Paulo, durante a madrugada de sábado, 11.

*Com informações do Estadão