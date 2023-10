Vídeo mostra momento exato de queda de ônibus em Veneza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/10/2023 - 11:01 Compartilhe

VENEZA, 4 OUT (ANSA) – Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (4) mostra o momento exato em que o ônibus da empresa “La Linea” caiu de um viaduto no bairro de Mestre, que fica ligado a Veneza por uma ponte, no norte da Itália.

O acidente ocorreu na noite da última terça (3), quando o veículo saiu da estrada e desabou perto de linhas ferroviárias, e deixou ao menos 21 mortos, incluindo duas crianças, e 15 feridos.

A gravação da “Sala de Controle Inteligente” da Prefeitura de Veneza foi feita por uma câmera que estava instalada apontada para a base da rampa que vai de Mestre a Veneza e retrata o topo do viaduto, na descida em direção à estrada de acesso à rodovia A4.

Nas imagens é possível ver o veículo ao lado de outro ônibus, provavelmente parado no semáforo, que vira à esquerda, em direção a Marghera. Na sequência, o transporte se inclina para o lado direito e cai imediatamente, enquanto o outro aciona repentinamente o sinal de emergência.

O vídeo não mostra nenhum outro veículo na frente dos dois ônibus. “As imagens dos vídeos que assistimos mostram o ônibus apoiado na proteção que é quase uma grade”, afirmou à ANSA Massimo Fiorese, CEO da La Linea.

A empresa de transporte realiza serviço de transporte dedicado aos turistas entre o parque de camping em Marghera e Veneza.

Todos os passageiros estavam hospedados no local. (ANSA).

