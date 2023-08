Vídeo mostra momento em que toureiro leva a pior na Espanha

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 17/08/2023 - 3:04 Compartilhe

Um vídeo forte capturou o momento em que um touro enfiou um de seus chifres no reto de Alejandro Conquero na segunda-feira – jogando o toureiro para o alto enquanto os espectadores gritavam de horror em Madri, segundo o NY Post.

O jovem de 28 anos é visto provocando o touro no evento Prieto de la Cal com uma capa rosa e amarela por alguns segundos antes que a fera o atinja duas vezes – uma vez no ar e depois no chão.

Em seguida, ele empala Conquero em seu traseiro e o envia para o alto sobre seu corpo enquanto outros outras pessoas correm para distrair o animal. O toureiro ferido então se levanta e sai mancando enquanto verifica seu traseiro penetrado.

Conquero sofreu uma “esfura na região perianal posterior que disseca o reto através do cóccix e pode afetar o esfíncter externo do ânus”, disse um médico da arena, segundo o jornal.

O toureiro ferido – filho do famoso Jose Conquero, também conhecido como “O Furacão de Huelva” – foi levado em estado grave ao hospital Rey Juan Carlos de Mostoles.

Outro toureiro teve destino semelhante na semana passada em Cádiz, na Espanha. Um touro enfiou seus chifres nas nádegas de Enrique Ponce, 48, que sofreu rompimento dos ligamentos do joelho e contusões, mas evitou os ferimentos horríveis sofridos por Conquero.

Em julho, Andrés Roca Rey, 26, o chamado “Messi dos Toureiros”, também foi ferido por um touro em Santiago, na Espanha, sofrendo ferimentos no pescoço, rosto, coxa e joelho ao ser arremessado para o ar.

O também toureiro Cayetano Rivera Ordoñez correu para ajudá-lo, mas sofreu uma fratura na costela no processo, informou o Sun. “Cayetano, quero agradecer porque ontem você mostrou sua camaradagem e seu desprezo pela vida para salvar a minha”, escreveu Roca Rey nas redes sociais.

O veterano foi chifrado cinco vezes em suas cinco primeiras lutas – incluindo nas nádegas, virilha e boca – mas se recusa a desistir do polêmico esporte.

“Ele é como o Messi ou o Ronaldo do mundo das touradas”, disse o crítico de touradas Antonio Lorca ao Telegraph , referindo-se às lendas do futebol da Argentina e de Portugal.

