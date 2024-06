Vídeo mostra mulher agredindo e fazendo ofensas racistas a funcionário da Azul em aeroporto

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/06/2024 - 15:00 Para compartilhar:

Uma mulher foi presa por injúria racial ao agredir e ofender um funcionário negro da companhia aérea Azul, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG) – cidade que fica na região metropolitana da capital mineira – durante este domingo, 23. Imagens de câmeras de segurança compartilhadas nas redes sociais mostram a ação criminosa. As informações são da GloboNews.

Veja o vídeo:

A mulher tentou golpear o funcionário, além de proferir ofensas racistas (Crédito: Reprodução)

Na gravação, é possível perceber o momento em que a mulher, identificada como a advogada Luana Otoni de Paula, de 39 anos, tenta agredir o funcionário da Azul diversas vezes, enquanto ele recua sem revidar. Posteriormente, a acusada se vira e caminha com uma mala em outra direção.

De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado pelas autoridades, Luana demonstrava sinais de embriaguez e caiu no finger do voo, que tinha como destino a cidade de Natal (RN). Ao ver a ação, um dos tripulantes da Azul foi até a mulher e a convidou para sair da aeronave. O comandante do avião ainda teria encaminhado a acusada para atendimento médico.

A mulher não recebeu os socorros e, após sua entrada na aeronave ser negada, ela passou a chamar o homem de “comandantezinho”. Posteriormente, depois de ser informada de que seria colocada em outro voo por um funcionário, Luana proferiu ofensas raciais, chamando a vítima de “macaco”, “preto” e “vagabundo”.

A Polícia Federal prendeu a mulher e a levou ao Centro Integrado de Segurança Pública, que fica no aeroporto. A acusada também teria ofendido os agentes de segurança. O caso foi registrado no local como injúria racial e agressão. Posteriormente, Luana foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Vespasiano.

Depois de prestar depoimento, a acusada teve a prisão confirmada e foi levada a uma unidade prisional.