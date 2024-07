Vídeo mostra momento em que motorista de Porsche atropela e mata ciclista em SP, após discussão

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2024 - 14:20 Para compartilhar:

Um vídeo de uma câmera de segurança registrou o momento em que o motorista de um Porsche amarelo atropela e mata um ciclista a Avenida Interlagos, zona sul da capital paulista, durante a madrugada desta segunda-feira, 29.

A vítima chegou a ser socorrida ao Hospital do Grajaú, mas não resistiu. Segundo as autoridades, a perícia foi acionada e o caso segue sob investigação.

Veja o vídeo:

CRIME APÓS DISCUSSÃO Vídeo de uma câmera de segurança mostram o momento em que condutor de uma Porsche amarela atropela um motociclista na madrugada desta segunda-feira, na avenida Interlagos, em São Paulo. pic.twitter.com/zjOSoLRTmk — BT Mais (@belemtransito) July 29, 2024

De acordo com o “Bom Dia São Paulo”, da TV Globo, o motorista do Porsche supostamente perseguiu o motociclista após a vítima bater no retrovisor do veículo, gerando uma discussão.

O caso foi registrado no 11ºDP (Santo Amaro), mas a identidade dos envolvidos não foi divulgada pelas autoridades.