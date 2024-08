Vídeo mostra momento em que motorista com sinais de embriaguez atropela casal e crianças em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/08/2024 - 18:29 Para compartilhar:

Um motorista de 54 anos foi preso em flagrante após perder o controle do carro que estava dirigindo e atropelar um casal e três crianças na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no bairro do Jabaquara, Zona Sul da capital paulista.

Segundo a polícia, o condutor do veículo aparentava estar embriagado. O incidente aconteceu por volta das 15h de sábado, 17. Câmeras de segurança da região registraram o momento do atropelamento.

O homem e a mulher, de 35 e 34 anos, respectivamente, e duas crianças foram socorridas imediatamente e encaminhados para o Hospital Municipal (HM) Doutor Arthur Ribeiro de Saboya. A terceira filha do casal não chegou a ser atingida.

O motorista ficou preso às ferragens do veículo e foi socorrido e encaminhado ao Hospital Ipiranga, onde permanece internado.

A polícia informou que o incidente foi classificado como embriaguez ao volante, atropelamento, colisão e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 26º DP (Sacomã). Exames periciais foram solicitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).