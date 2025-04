Vídeo mostra momento em que caminhão-tanque com etanol tomba e explode em SC

Um caminhão-tanque com etanol tombou e explodiu na rodovia BR-101, no trecho do Morro dos Cavalos, em Palhoça (SC), na tarde de domingo, 6. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da carreta, a passageira e outros três ocupantes de outros veículos sofreram queimaduras graves e foram socorridos.

Acidente com caminhão tanque teve 25 veículos queimados e fechou a BR-101 em Palhoça, Santa Catarina. Que desespero bicho! pic.twitter.com/iy2Ej6exGJ — Tio Zinho 𝕏 (@TiozinhoMax) April 6, 2025

No vídeo, divulgado no X, é possível ver o momento em que o caminhão derrapou na pista. Em nota enviada à IstoÉ, a PRF explicou que parte da carga pegou fogo, que se alastrou e atingiu outros 24 veículos que passavam pelo local.

Devido ao ocorrido, a concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pela administração da rodovia, precisou interditar a pista e formou-se 12 km de congestionamento no sentido Curitiba e 19 km no sentido Porto Alegre. “A rodovia foi liberada por volta das 5h desta segunda-feira, e o tráfego está lento, mas em processo de normalização”, completou a PRF.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina informou que agentes atuaram no combate ao fogo. Além disso, árvores que ficavam à margem da rodovia tiveram de ser retiradas por terem sido queimadas.

A PRF investiga as causas do acidente, porém, classificou a ocorrência como complexa e destacou que não há previsão para a conclusão das investigações.