Vídeo mostra mergulho momentos antes de morte de turista em Noronha (PE)

Vídeos mostram o diretor de escola José Edvaldo da Silva, 52, momentos antes de morrer ao mergulhar usando uma prancha puxada por um barco, em Fernando de Noronha (PE). As informações são do G1.

Segundo Elizabeth Verneque Cordeiro Silva, 45, esposa do diretor, a imagem mostra o momento em que José está no mar. Ela contou que o passeio durou entre 10 e 15 minutos. O vídeo não registra o momento em que José se afogou.

“Não era algo perigoso. As águas eram calmas. Reparei que ele deu uma mergulhada, não era profunda, mas deu. Como ele não tinha experiência, pode ter acontecido alguma coisa embaixo e ele não conseguiu subir de volta. Mas uma coisa que me marcou foi que, antes de mergulhar, ele disse que não iriamos ver o pôr do sol”, afirmou Elizabeth.

