Vídeo mostra guarda municipal entrando no Rio Maracanã para resgatar cachorro

Rio – Um guarda municipal entrou no Rio Maracanã, na manhã desta quarta-feira, para resgatar um cachorro que caiu no local. Gilberto Júnior, que é do Grupamento Especial de Trânsito da Zona Norte (GET-Norte), fez o resgate do cachorro na altura da estátua do Belini, em frente ao Estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio, por volta das 6h40.

De acordo com a Guarda Municipal, a equipe do GET-Norte passava pelo local para a montagem da faixa reversível da Avenida Radial Oeste quando foi alertada de que o animal estava dentro do rio. Os guardas, então pararam a viatura na via e Gilberto entrou no rio para resgatar o cachorro. “Quando recebemos o chamado, vi que poderia entrar no rio para retirar o cão. A água estava bem gelada e ele estava com frio. Percebi pela altura que ele não conseguiria sair de lá sozinho. Minha intenção foi ajudar mesmo”, contou Gilberto, dizendo que gosta muito de cachorros. “No início, ele ficou rosnando para mim, assustado. Em seguida, foi deixando eu chegar mais perto e consegui retirá-lo de lá”. Após o resgate, os guardas atuaram em outra ocorrência. Ainda na manhã desta quarta-feira, a equipe participou do atendimento a um idoso na Avenida 28 de Setembro, em Vila Isabel. O homem passou mal por volta das 7h30 em frente a um ponto de ônibus. Os guardas fizeram o primeiro atendimento e acionaram o socorro especializado do Corpo de Bombeiros.

