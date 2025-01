Vídeo mostra explosão de avião após atravessar pista em Ubatuba; confira

Um avião de pequeno porte atravessou a pista do Aeroporto de Ubatuba (SP) – cidade localizada no litoral do estado – e explodiu após passar pela orla da praia do Cruzeiro, durante a manhã desta quinta-feira, 9. De acordo com a Prefeitura do município, o piloto do avião, um Cessna Citation 525 CJ1, morreu no acidente. As imagens do ocorrido foram compartilhadas nas redes sociais.

Na gravação, é possível ver o momento em que o avião atravessa o aeroporto e explode, emitindo um rastro de fogo e fumaça na faixa de areia antes de cair no mar.

Conforme a administração da cidade, cinco pessoas estavam a bordo da aeronave, sendo dois adultos e três crianças, e outros três indivíduos passavam por uma pista de skate que foi atingida pelo avião. O óbito ainda não foi confirmado pela Defesa Civil.

De acordo com a Rede VOA, concessionária responsável pela administração do aeroporto de Ubatuba, a aeronave ultrapassou a pista, que estava molhada por conta da chuva, atravessou o alambrado e atingiu uma mulher e uma criança.

O avião envolvido no acidente é um Cessna Citation 525 CJ1 fabricado em 2008 que tem capacidade para sete passageiros. A aeronave estava com cinco pessoas a bordo e partiu do Aeroporto Municipal de Mineiros (GO).

Segundo a Prefeitura, agentes da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal, da secretaria de Segurança, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar já estão no local isolando a área e realizando a retirada das vítimas.

Ainda conforme a administração municipal, cinco pessoas foram encaminhadas à Santa Casa de Ubatuba, incluindo um indivíduo que não estava a bordo do avião. A unidade de saúde informou que um adulto está em estado grave e uma criança sob monitoramento.

Em contato com o site IstoÉ, a FAB (Força Aérea Brasileira) informou que membros do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados. “Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”, pontuou a entidade.

De acordo com o RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro), o avião estava com CVA (Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade) até 3 de setembro, mas não possui autorização para taxi aéreo. A aeronave é da família do produtor rural Nelvo Fries, dono de 33,3% da cota do Cessna Citation e de propriedades em Mineiros (GO), mesma cidade de onde o voo partiu.