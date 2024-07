Vídeo mostra estupro e tortura contra ativista pelo Talibã

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/07/2024 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 3 JUL (ANSA) – Uma mulher afegã, ativista dos direitos humanos, sofreu um estupro coletivo e foi vítima de tortura em uma prisão do Talibã.

As chocantes imagens da violência sofrida pela mulher foram obtidas pelo jornal The Guardian, que considera os vídeos a primeira prova direta deste tipo de crime já sofrido por diversas mulheres no Afeganistão.

De acordo com o periódico, a ativista foi obrigada a ficar sem roupa e, logo na sequência, foi violentada por pelo menos dois membros Talibã.

A mulher, que conseguiu fugir da nação após ter sido estuprada, havia sido presa pelas forças afegãs por ter participado de um protesto público contra o Talibã. Os agressores ainda ameaçaram compartilhar as imagens do crime se a ativista continuasse criticando o regime.

O periódico britânico também publicou relatos de outras adolescentes e jovens mulheres que afirmaram ter sido abusadas sexualmente e espancadas. (ANSA).