Vídeo mostra desorganização na casa de Gene Hackman onde casal foi encontrado morto

A polícia do Condado de Santa Fé, nos Estados Unidos, divulgou nesta semana novas imagens da casa do ator Gene Hackman e sua esposa, Betsy Arakawa, quase dois meses após a morte do casal. O vídeo, obtido pelo Page Six, mostra cômodos da residência repletos de objetos pessoais e dá uma noção mais clara das condições em que eles viviam.

As imagens registradas pelas câmeras corporais dos agentes mostram diversos ambientes do imóvel avaliado em 4 milhões de dólares (cerca de R$ 23,5 milhões na cotação atual), incluindo cozinha, quartos e salas menores. Em meio aos móveis, havia muitos objetos espalhados, como caixas de transporte de cachorro, livros, roupas, frascos de remédio, itens de higiene e alimentos. Em um dos banheiros, foi encontrado um vaso sanitário com fezes e urina; em outro cômodo, um travesseiro com marcas de sangue. Um dos policiais chega a comentar sobre o cheiro ao entrar na casa.

Em março, um relatório do Departamento de Saúde do Novo México já havia apontado sinais de infestação por roedores na propriedade, incluindo fezes, ninhos e animais mortos nos arredores. O órgão classificou a área externa como de alto risco, mas destacou que a casa principal, onde o casal vivia, não apresentava tais indícios.

Betsy Arakawa morreu em 13 de fevereiro por complicações causadas pelo hantavírus, infecção rara transmitida por excrementos de roedores. Gene Hackman morreu dias depois, em decorrência de problemas cardíacos e Alzheimer, segundo os documentos oficiais – causas não relacionadas à infecção da esposa.

Em entrevista no início de março, as filhas de Hackman contaram que o pai e Betsy eram muito reservados e não permitiam a entrada de funcionários, como faxineiras, na casa. Elas disseram ainda que o último contato com o casal havia ocorrido cerca de um ano e meio antes.