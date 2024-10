Vídeo mostra danos à casa de Netanyahu após ataque de Hezbollah

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/10/2024 - 8:50 Para compartilhar:

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os danos causados à casa do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, após um ataque com drone do Hezbollah. O caso ocorreu no sábado, 19, mas foi divulgado apenas na terça-feira, 22.

#BREAKING: A video shows the inside of Netanyahu’s home in Caesarea after a Hezbollah drone struck, hitting his bedroom window accurately last Saturday. pic.twitter.com/lqctzfX2WF — 👑 SHAIKH 👑 (@azharfru1) October 22, 2024

Segundo a imprensa local, Netanyahu e sua família não estavam no local no momento do ataque, que atingiu a janela do quarto do primeiro-ministro. No entanto uma pessoa morreu e outras 10 ficaram feridas em decorrência dos cerca de 180 projéteis lançados pelo Hezbollah.

As Forças Armadas de Israel informaram que três drones invadiram o espaço aéreo do país a partir do Líbano, dois deles foram abatidos. O terceiro equipamento sobrevoou até a cidade de Cesareia, localizada a cerca de 70 km da fronteira.

O primeiro-ministro Netanyahu classificou o ataque como uma tentativa de homicídio de “um erro grave”. “A tentativa dos representantes do Irã, o Hezbollah, de assassinar a mim e minha esposa hoje foi um erro grave. Isso não vai impedir a mim ou ao Estado de Israel de continuar nossa guerra justa contra nossos inimigos para garantir nosso futuro”, escreveu no X.

“Eu digo ao Irã e seus representantes em seu eixo do mal: Qualquer um que tente prejudicar os cidadãos de Israel pagará um preço alto. Continuaremos a eliminar os terroristas e aqueles que os despacham. Traremos nossos reféns de volta de Gaza. E devolveremos nossos cidadãos que vivem em nossa fronteira norte em segurança para suas casas. Israel está determinado a atingir todos os nossos objetivos de guerra e mudar a realidade de segurança em nossa região para as gerações futuras”, completou.

Desde o ataque, a segurança de Netanyahu e de funcionários de seu governo foi reforçada. “Se não conseguimos alcançá-los desta vez, temos muitos dias pela frente”, afirmou Mohamad Afif, secretário de relações com a imprensa do Hezbollah.