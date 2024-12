Vídeo mostra como Gabriel Leone se transformou em Ayrton Senna para série da Netflix; assista

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/12/2024 - 19:25 Para compartilhar:

Em um vídeo compartilhado pela Netflix, é possível acompanhar detalhes da transformação de Gabriel Leone em Ayrton Senna na série Senna, sucesso da plataforma de streaming.

No Making Of, Martín Trujillo, caracterizador de Senna, avalia a fisionomia do rosto de Leone e o compara aos traços do lendário piloto. A partir desse estudo, chegou-se à conclusão do que o ator deveria receber modificações estéticas. O nariz e a orelha, por exemplo, receberam truques de maquiagem.

“Estudei muito o rosto do Gabriel junto com o rosto do Senna. Dentro do nariz, colocamos uma prótese para alongar, sem interferir na qualidade da respiração do ator”, diz Trujillo.

Gabriel Leone, que também participa do conteúdo extra de 27 minutos, fala sobre o material colocado na orelha, além das expressões faciais que ele tentou emular para o papel.