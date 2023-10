Vídeo mostra casal israelense sendo sequestrado pelo Hamas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2023 - 11:03 Compartilhe

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que um casal israelense foi sequestrado por integrantes do grupo terrorista Hamas. O episódio ocorreu no mesmo local em que acontecia o festival de música eletrônica “Universo Paralelo”, um dos alvos dos ataques.

Resumo:

A família de Noa Argamani confirmou que ela e o namorado, Avinatan Or, foram sequestrados;

Os dois estavam no festival de música eletrônica, que foi alvo dos ataques feito pelo Hamas;

Os parentes de Noa conseguiram rastrear a sua localização, na Faixa de Gaza, por meio de um aplicativo.

No vídeo, divulgado no X (antigo Twitter), é possível ver Noa Argamani chorando enquanto é levada por integrantes do Hamas.

Ao New York Times, a família de Noa confirmou que ela e o namorado, Avinatan Or, foram sequestrados.

O casal estava no festival de música, que tinha cerca de 3.500 pessoas e ficava a menos de cinco quilômetros da fronteira de Israel e Faixa de Gaza. Segundo o portal, as autoridades locais afirmaram que 109 pessoas teriam sido mortas no evento.

Antes de serem levados, Avinatan enviou a sua localização por meio do Facebook e pediu para que os soldados israelenses fossem resgatá-los. Depois, ele e Noa se esconderam.

Por meio de mensagens enviadas para alguns amigos, Or escreveu: “Diga a eles que há uma gangue de 20 homens que está encontrando pessoas que estão se escondendo e as linchando”. Um tempo depois, ele parou de responder.

Ao New York Time, um primo de Noa Argamani disse que a família conseguiu rastrear a localização da moça, em Gaza, por meio do aplicativo Find My iPhone. Porém, depois, não receberam mais informações.

“Ainda não é tarde para salvar meu irmão e Noa. O Estado de Israel deve agir! Rápido!”, escreveu Moshe, irmão de Avinatan, no Instagram.

De acordo com o governo Israel, mais de 100 pessoas foram feitas refém pelo Hamas desde sábado, 7, quando o grupo atacou a região, lançando mísseis que atingiram grandes cidades israelenses.

