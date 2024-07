Vídeo mostra caminhoneiro chicoteando migrantes na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/07/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 16 JUL (ANSA) – Um vídeo que circula na internet provocou indignação na Itália ao mostrar um caminhoneiro chicoteando um grupo de mulheres eritreias e etíopes com um cinto.

O homem, que teria nacionalidade húngara ou búlgara, agrediu as migrantes após tê-las descoberto em seu caminhão enquanto tentavam cruzar a fronteira entre Itália e França em Ventimiglia.

Todas as vítimas teriam idades por volta de 20 anos. “São imagens desumanas e que testemunham a violência à qual as pessoas que fogem em busca de proteção são submetidas”, disse a ONG Save The Children.

Já o deputado de centro-esquerda Andrea Orlando acusou o governo de Giorgia Meloni e a direita europeia de trataram os fluxos migratórios como um “problema” para obter ganhos “políticos”. “A Europa não pode permitir que os nacionalismos impeçam uma gestão humana e ordenada do fenômeno das migrações”, acrescentou.

O caso é investigado pelo Ministério Público de Imperia, que tenta localizar o caminhoneiro.

De acordo com o Ministério do Interior, a Itália já recebeu 30,3 mil migrantes forçados pela rota do Mediterrâneo em 2024, mas a maioria desses deslocados usa o país apenas como porta de entrada na União Europeia e tenta seguir viagem para outras nações. (ANSA).