Vídeo mostra agressão de Datena a Marçal por outro ângulo

Imagens gravadas por um telespectador dentro do estúdio do debate da TV Cultura com os candidatos à prefeitura de São Paulo, realizadas na noite deste domingo, mostram o que ocorreu após a interrupção da transmissão por conta da agressão de José Luiz Datena (PSDB) a Pablo Marçal (PRTB) . No vídeo que circula nas redes, é possível ouvir uma troca de xingamentos entre os envolvidos na confusão.

Fora do ar, Ricardo Nunes (MDB) entrou no meio para tentar apartar a briga. Mesmo assim, Datena e Marçal trocaram ofensas, enquanto os outros candidatos olharam a cena com perplexidade.

Na retomada do intervalo, a TV Cultura decidiu pela expulsão de Datena. Após o caso, Marçal optou por sua retirada do evento e foi levado ao hospital Sírio Libanês. Ainda não há informações sobre ferimentos.

Aos jornalistas – que foram impedidos de subir as escadas para acompanhar o desenrolar das discussões – Datena afirmou ter “perdido a cabeça” após as acusações. Mesmo com as agressões, o tucano garantiu que manterá a candidatura até o fim.

Após o episódio, Pablo Marçal recebeu atendimento médico no Hospital Sírio Libanês. Segundo a assessoria de imprensa de Marçal, ele passou por uma tomografia, foi medicado e permaneceu no hospital durante uma noite.