Vídeo: Moraes exibe prints de acessos a inquéritos e desmente advogados de Bolsonaro

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes apresentou prints que mostram as datas de acesso dos advogados de defesa de Jair Bolsonaro (PL) aos documentos da investigação de golpe. Isso desmente a versão da defesa, que alegou que os arquivos não haviam sido disponibilizados – algo que caracterizaria uma irregularidade no processo.

Moraes é um dos magistrados responsáveis pelo julgamento de Bolsonaro e outros sete aliados pela trama golpista culminada em 2023. Se o inquérito da Procuradoria-Geral da república foi validado, o ex-presidente se tornará réu e uma ação penal será aberta.

Um argumento preliminar utilizado pela defesa de Bolsonaro é que o processo deveria ser invalidado porque os advogados não tiveram acesso aos autos e não sabiam do que seus clientes estavam sendo acusados, nem das provas presentes no inquérito.

O ministro, então, apresentou uma lista com os nomes dos advogados do caso, acompanhados pelas datas de acesso aos documentos da acusação.

Veja o vídeo do momento: