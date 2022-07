Vídeo: Ministério da Defesa russo afirma ter destruído armamentos doados pela Otan à Ucrânia

A Rússia afirmou ter destruído alvos militares ucranianos, incluindo um sistema de lançamento de foguetes Himars e uma instalação de armazenamento que abriga mísseis antinavio Harpoon.

“Armas de alta precisão baseadas no ar de longo alcance destruíram uma instalação de armazenamento com mísseis antinavio Harpoon, entregues à Ucrânia pelos países da Otan“, disse um porta-voz do Ministério da Defesa a repórteres.

Igor Konashenkov também afirmou que um “sistema de lançamento e um veículo de transporte de carga dos lançadores de foguetes múltiplos Himars fabricados nos EUA” foram destruídos perto de Krasnoarmisk.

O Ministério divulgou um vídeo que mostra ataques aéreos ao Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade.

A Associated Press não teve meios para verificar de forma independente as alegações.