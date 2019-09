Vídeo: menor derruba idoso durante assalto na Tijuca

Rio – Um idoso foi assaltado por um menor, na manhã desta quarta-feira, na Tijuca, na Zona Norte do Rio. A vítima caiu no chão quando tentou correr atrás do assaltante para reaver seu pertence. O caso aconteceu por volta das 10h, na Rua Afonso Pena.

Uma câmera de segurança de um prédio vizinho mostra a abordagem do assaltante. Nas imagens, o menor parece pedir algo ao idoso, na calçada da rua. O homem via pegar alguma coisa para dar a ele, quando este pega algo do idoso e sai correndo. A vítima vai atrás do assaltante, mas cai no chão; confira!

O menor foi capturado logo depois por agentes da operação Tijuca Presente. O idoso ficou bastante machucado e foi socorrido por pessoas que estavam próximas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Quem estava perto, se revoltou com o caso. “Ainda diz que é a vida! Meu pai e minha mãe criaram 12 e ainda criaram filho dos outros e não tem nenhum vagabundo”, uma mulher reclamou. “Olha o que você fez com o coroa?!”, um homem gritou em direção ao menor, enquanto o idoso era socorrido.