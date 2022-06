Vídeo: Menino despenca de arquibancada durante apuração de concurso de quadrilhas em Roraima

Um menino, que não teve identidade e idade reveladas, despencou de uma arquibancada no sábado (18) durante a apuração do curso de quadrilhas, em Boa Vista, Roraima. A queda, de 4 metros de altura, foi registrada por uma transmissão ao vivo realizada pela prefeitura local. As informações são do G1.

Imediatamente, o menino foi socorrido pela Guarda Municipal e levado para o Hospital da Criança Santo Antônio, onde segue internado. A unidade de saúde informou que os ferimentos não foram graves.





No vídeo, divulgado pelo canal no YouTube Centro Quente, é possível ver o momento em que a criança subiu da sexta para a sétima fileira da arquibancada. Ele se desequilibrou e caiu entre o vão dos assentos. Pessoas que presenciaram a cena ficaram visivelmente assustadas. Outras correram para socorrer o menino.

A Prefeitura Municipal de Boa Vista informou por meio de nota que “a criança caiu da parte baixa de uma arquibancada, próxima à escada. A mãe estava com outra criança de colo e não percebeu quando o filho se afastou, resultando no acidente”.

No momento da queda, equipes da prefeitura se preparavam para anunciar os ganhadores das quadrilhas juninas, que competiram nas sete noites do arraial Boa Vista Junina 2022.