VÍDEO: menino descobre que vai ao jogo do Atlético-MG e reação viraliza na internet; confira! Com apoio da torcida, o Atlético-MG enfrenta o América-MG no Mineirão pelo Brasileirão

O Atlético-MG joga neste domingo, contra o América-MG, em busca do sonho do título brasileiro depois de 50 anos. E na arquibancada do Mineirão, vai contar com a torcida de um menino torcedor do Galo que viralizou na internet após se emocionar com o presente recebido dos pais: um ingresso para o jogo.

Veja o vídeo que viralizou nas redes no fim da nota!

Sobre o jogo:

O América-MG não terá desfalques e o técnico Marquinhos Santos poderá contar com força máxima no embate diante do líder do campeonato. Já Cuca tem uma dúvida no meio de campo, pois Jair sentiu um incômodo na coxa direita. Tchê Tchê será a opção caso Jair não jogue. Desfalque certo é Nacho Fernández,, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Uma vitória sobre o Galo encerraria duas escritas para o América-MG: fim do jejum de triunfos sobre o rival que dura desde 2016 e de quebra voltar a derrotar o Atlético em competições nacionais, algo que não ocorre desde a Copa João Havelange de 2000.

O Galo lidera a competição, com 62 pontos, nove a mais que o segundo colocado, Flamengo, enquanto o Coelho está em 9º, com 38 pontos.

A reação do pequeno torcedor atleticano ao saber que vai ver o time do coração no estádio pela primeira vez. Certos momentos da vida, mesmo que não sejam “nada demais” para alguns, se tornam especiais e inesquecíveis para muitos outros. pic.twitter.com/ZBJNZAIfBD — O Canto das Torcidas (@OCantoOficial) November 7, 2021

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais