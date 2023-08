Vídeo: McLaren de R$ 2 milhões se envolve em batida com Sandero

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/08/2023 - 18:37 Compartilhe

O motorista de uma McLaren Artura, avaliada em cerca de R$ 2,2 milhões, colidiu o automóvel de luxo com um Sandero na Avenida Álvaro Otacílio, em Maceió, na noite dessa sexta-feira (11).

Uma câmera de segurança registrou o exato momento da batida (veja abaixo). O motorista do Sandero tentava fazer uma conversão saindo para a avenida da orla, quando é atingido em cheio pelo carro importado. Após a colisão, o motorista da McLaren perde o controle da direção e avança sobre prismas de concreto que delimitavam o espaço no asfalto.

A colisão foi tão forte que os pedaços do carro de luxo ficaram espalhados na pista. Segundo testemunhas ouvidas pelo G1, o Sandero fazia o transporte de passageiros por aplicativo.

Ainda de acordo com a reportagem, o Corpo de Bombeiros local foi acionado e fez o socorro de um homem ferido de 46 anos, que estava com um corte na cabeça e se queixava de dores no pescoço. A vítima foi levada para um hospital particular.

