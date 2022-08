Vídeo: Mbappé reclama ao não receber passe e para de correr

Da Redação 14/08/2022 - 16:25 Compartilhe

Durante o jogo do Paris Saint-Germain (PSG) contra o Montpellier no sábado (13) pelo Campeonato Francês, o jogador Kylian Mbappé chamou a atenção. O atacante reclamou ao não receber um passe aberto pela esquerda e resolveu parar de correr. As informações são do UOL.

Ah mas se fosse o Neymar… pic.twitter.com/lI2rQwALRp — Sala12 (@OficialSala12) August 13, 2022

Esse episódio ocorreu durante um contra-ataque do PSG. Mbappé solicitou um passe aberto pela esquerda e, ao não recê-lo, ficou irritado e parou de correr. Depois de desistir da jogada, ele observou de longe o seu time chegando perto do gol do Montpellier.

Em seguida, o camisa 7 teve a sua chance de se redimir quando o PSG teve mais um pênalti a seu favor.

O PSG obteve vitória sobre o Montpellier por 5 a 2.